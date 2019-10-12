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أخبار البلد

النادي المصري بدبي: عدو مصر لم يتغير ونتصدى له بجانب قيادتنا السياسية.. صور

السبت 12/أكتوبر/2019 - 05:04 م
صدى البلد
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سعيد العربي
أقام النادي المصري بدبي بدوله الإمارات العربية المتحدة برئاسة المهندس أحمد ابو عجيلة حفل بمناسبة ذكري نصر أكتوبر المجيد ومرور 46 علي تلك الذكري العطرة.

وشارك في الحفل عدد كبير من الشخصيات العامة من جمهوريه مصر العربيه ودوله الإمارات الشقيق وعدد من أعضاء الجاليات العربية.

وأكد المهندس أحمد ابو عجيله رئيس النادي المصري بدبي علي ضرورة توعية الشباب والأجيال القادم بأن عدونا لم يتغير وأننا نقف ونتصدى له بجانب قيادتنا السياسية.
النادي المصري بدبي: عدو مصر لم يتغير ونتصدى له بجانب قيادتنا السياسية.. صور
النادي المصري بدبي: عدو مصر لم يتغير ونتصدى له بجانب قيادتنا السياسية.. صور
النادي المصري بدبي: عدو مصر لم يتغير ونتصدى له بجانب قيادتنا السياسية.. صور
النادي المصري بدبي: عدو مصر لم يتغير ونتصدى له بجانب قيادتنا السياسية.. صور
النادي المصري بدبي: عدو مصر لم يتغير ونتصدى له بجانب قيادتنا السياسية.. صور
النادي المصري بدبي: عدو مصر لم يتغير ونتصدى له بجانب قيادتنا السياسية.. صور
النادي المصري بدبي: عدو مصر لم يتغير ونتصدى له بجانب قيادتنا السياسية.. صور
النادي المصري بدبي: عدو مصر لم يتغير ونتصدى له بجانب قيادتنا السياسية.. صور
النادي المصري بدبي: عدو مصر لم يتغير ونتصدى له بجانب قيادتنا السياسية.. صور
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