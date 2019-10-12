النادي المصري بدبي: عدو مصر لم يتغير ونتصدى له بجانب قيادتنا السياسية.. صور

أقام النادي المصري بدبي بدوله الإمارات العربية المتحدة برئاسة المهندس أحمد ابو عجيلة حفل بمناسبة ذكري نصر أكتوبر المجيد ومرور 46 علي تلك الذكري العطرة.



وشارك في الحفل عدد كبير من الشخصيات العامة من جمهوريه مصر العربيه ودوله الإمارات الشقيق وعدد من أعضاء الجاليات العربية.



وأكد المهندس أحمد ابو عجيله رئيس النادي المصري بدبي علي ضرورة توعية الشباب والأجيال القادم بأن عدونا لم يتغير وأننا نقف ونتصدى له بجانب قيادتنا السياسية.