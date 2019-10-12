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محافظات

تزامنا مع ذكرى أكتوبر..افتتاح مجمع سكني نموذجي بالحسنة

السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:01 م
صدى البلد
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احمد صالح
انتهى مجلس مدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء من إنشاء التجمع النموذجي بقرية الجدي بوسط سيناء.حيث تم عمل حصر المستحقين لشغل الوحدات السكنية بالتجمع.

ومن جانبه قال معتز محمد طلعت طاهر رئيس مركز ومدينة الحسنة ، إنه تم الانتهاء من فرش الوحدات وتحرير العقود والتي سيتم تسليمها للمنتفعين أثناء فعاليات الافتتاح، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية المشاركة انتهاء كافة الاستعدادات قبل موعد الافتتاح الرسمي وتسليم العقود للمنتفعين من الوحدات السكنية الجديدة.

ومن المقرر قيام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، بزيارة إلى مدينة الحسنة وبرفقته القيادات الشعبية والسياسية والتنفيذية افتتاح التجمع.

كما سيتم افتتاح وحدة صحية جديدة متكاملة لتقديم الرعاية الطبية للأهالي المقيمين في التجمع ، ومركز شباب متكامل لإتاحة الفرصة أمام الشباب لاستثمار طاقاتهم وأوقات الفراغ في ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية ، ومدرسة تعليم أساسي لاستيعاب تلاميذ من سن رياض الأطفال والاقتداء حتى المرحلة الإعدادية.

وأضاف رئيس المدينة ، أنه تم إنشاء محطة تحليه مياه الآبار لتوفير احتياجات السكان من المياه ، سواء الاستلام المنزلي أو الشرب .
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