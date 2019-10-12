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أخبار البلد

حافظ على وعدك بعدم الإضرار بمصر.. ساويرس يوجه رسالة لرئيس وزراء إثيوبيا

السبت 12/أكتوبر/2019 - 02:58 م
صدى البلد
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منار نور
هنأ رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، بحصوله على جائزة نوبل للسلام.

وغرد نجيب ساويرس من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: " جائزة نوبل عن استحقاق .. حافظ على وعدك بعدم الإضرار بمصر ونصيبها من مياه النيل وسنكافائك بمحبة و تقدير الشعب المصرى كله.

كانت إثيوبيا وإريتريا استعادتا العلاقات في يوليو 2018 بعد سنوات من العداء وبعد حرب حدودية استمرت من عام 1998 إلى عام 2000، وذلك بعد مبادرة لتحسين الأجواء من أبي أحمد.

وتبلغ قيمة للسلام جائزة نوبل لتسعة ملايين كرونة سويدية أي ما يساوي حوالي 900 ألف دولار، وسيكون تقديمها في أوسلو في العاشر من ديسمبر.

وكانت وكالة "رويترز" أفادت بأن لجنة جائزة نوبل للسلام قررت منح الجائزة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
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