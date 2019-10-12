وزير الخارجية الصومالي: ندعم استعادة سوريا لدورها في المنظومة العربية

دان وزير الخارجية الصومالي، أحمد عيسى عوض، الاعتداء العسكري التركي على الأراضي السورية، مؤكدا أن الجميع ملتزم بالوقوف إلى جانب تطلعات شعب سوريا في الاستقرار الأمني ووحدة واستقرار الدولة.



وقال أحمد عيسى، في اجتماع طارئ لوزراء الخارجية لبحث العدوان التركي على سوريا، إن الحل الوحيد للأزمة السورية يمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، وفقا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه في ذات الشأن واعتبر الجولان السوري أرضًا محتلة.



وأوضح وزير الخارجية الصومالي ، أن الصومال تدعم استعادة سوريا لدورها في المنظومة للأسرة العربية للمشاركة، مشيرا إلى أن الصومال مرت بحروب أهلية ومازالت تعاني من هذه التابعات، وتم إعادة بناء الجيش الصومالي.



وشدد على ضرورة تكثيف تفعيل قرارات الجامعة المستندة إلى الشرعية الدولية لإنهاء الأزمة السورية، لتحقيق العدل والإنصاف في إطار قررات الشرعية الدولية يمهد سبل استقرار المنطقة العربية.