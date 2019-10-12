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اقتصاد

تشكيل لجنة من الاستثمار والرقابة المالية فى مجالى البيانات والإحصائيات

السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:34 م
صدى البلد
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علياء فوزى
كشف المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بإعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه تم تشكيل لجنة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة الرقابة المالية من المختصين فى مجالى البيانات والاحصائيات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك خلال كلمته على هامش توقيع بروتوكول تعاون بشأن تبادل المعلومات ، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية والمستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة .

وأضاف عبد الوهاب، أن اللجنة ستعمل على تحديد البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لتكوين قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة لدى الهيئتين، والتحول إلى النظم الالكترونية فى اداء الخدمات المتقدمة، وتبادل البيانات والمعلومات والتقارير الرقابية واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن انشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
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