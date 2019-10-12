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توك شو

يهدد الاستقرار الإقليمي.. خارجية تونس تهاجم عدوان تركيا على أراضي سوريا

السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:33 م
وزير خارجية تونس
وزير خارجية تونس
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شيرين عادل
قال خميس الجهيناوى وزير خارجية تونس، إن الوضع الحالى للشرق الأوسط أصبح فى حالة تدهور غير مسبوق جراء استمرار الصراعات والتدخلات العسكرية فى الأزمة السورية.

وأكد الجهيناوى، خلال كلمته بالاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب المنعقد بجامعة الدول العربية اليوم لبحث تداعيات الهجوم التركى على شمال سوريا، أن تلبية تونس للدعوة المصرية بعقد هذا الاجتماع الطارئ ينبع من حرص تونس على تعزيز التعاون العربى بالظرف الدقيق الذى تمر به المنطقة العربية بعد ازمة سوريا .

وأوضح خميس الجهيناوى، أن تطورات الأوضاع للحدود الشمالية الشرقية السورية فى ظل التدخل العسكرى التركى وما يمثله من تهديد للأمن والإستقرار الإقليمى ستزيد من تعقيد الأزمة السورية وتباعات وخيمة على الوضع الإنسانى للنازحين والمهاجرين السوريين و تعميق معاناتهم . 

يذكر أن مصر دعت لعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية اليوم، السبت، لبحث تداعيات العملية التركية التي بدأت الأربعاء داخل الأراضي السورية.
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