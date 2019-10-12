أسامة البلم مدرباً عاماً لنادي طهطا

قرّر مجلس إدارة نادي طهطا الرياضي ،برئاسة الدكتور عادل حلمى ، تعيين الكابتن اسامه البلم مدربا عاما للفريق ، خلفًا للكابتن كريم عبد الحكيم ،الذي اعتذر عن استكمال مسيرته بنادي طهطا ،لتلقيه عرض من أحد الانديه العربيه الخليجيه، قبل أيام من بدء المسابقة بالقسم الثانى.



صرح هيثم جمعة ، عضو مجلس الادارة ،في تصريحات لـ"صدى البلد" بأن مجلس الإدارة قرر اسناد المهمة للكابتن اسامه البلم كمدربا عاما في الموسم الجديد .



وأشار إلى أن أسامه البلم ليس غريبًا عن الفريق حيث أنه أبن النادي ،وقاد الفريق كمدير الفنى الموسم الماضي .



وقد نجح نادي طهطا برئاسة الدكتور عادل حلمي في التعاقد مع بركات إبراهيم المدير الفني السابق لسوهاج ونادي أسوان لتوليه منصب المدير الفني خلفا لـ أشرف السيد الذي رحل عن الفريق نهاية الموسم الماضي.



وجاء التعاقد مع بركات إبراهيم بعد فشل المفاوضات مع نجم الأهلي ياسر ريان وإكرامي عبد العزيز وإبراهيم شبانه.