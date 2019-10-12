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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بصلة مشوية؟

السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:42 م
صدى البلد
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رنا عصمت
يصاب بعض الأشخاص فى هذا التوقيت فى السنة بين تبادل الفصول بين الشتاء والصيف، بالإنفلونزا والزكام الشديد، التى تتسبب فى الكحة الشديدة التى تأذي بعض الأشخاص، ولكن هناك بعض العلاجات الطبيعية التى لا يعلم عنها الكثير يمكنك من خلالها القضاء على دور البرد الشديد والكحة.

وقدم الدكتور أحمد صبرى استشاري السمنة والتغذية العلاجية، البصل المشوى وفوائده للقضاء على دور البرد الذي يصاب به بعض الأشخاص، من خلال تناول بصلة مشوية.

فوائد البصل المشوى لنزلات البرد:

-يعالج انسداد الأنف والتهابه.

-يقضى على الصوت المبحوح والكحة الشديدة.

-يقلل من تقرح الحلق واحتقانه.

-يتخلص من البلغم.


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