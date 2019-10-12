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فى واقع ملموس: بدء الإجراءات التمهيدية بأسوان لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسى حياة كريمة فى 11 قرية كمرحلة أولى .. والأورمان وتحيا مصر يسلما 60 منزلا بكلح الجبل والرديسية بإدفو بعد تطويرها.. صور

السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:00 م
مبادرة حياه كريمة
مبادرة حياه كريمة
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شاذلى عبد الفتاح
بدء الإجراءات التمهيدية بأسوان لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسى حياة كريمة فى 11 قرية كمرحلة أولى
تحسين مستوى المعيشة للمقيمين بالقرى الأكثر إحتياجًا ورفع كفاءة البنية الأساسية وجودة الخدمات المقدمة لهم
الأورمان وتحيا مصر يسلموا 60 منزلا بكلح الجبل والرديسية بإدفو بعد تطويرهم

مبادرات رائدة وجهود متواصلة لتوفير حياة كريمة للمواطنين فى مختلف ربوع محافظات الجمهورية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين مستوى المعيشة للمقيمين بالقرى الأكثر إحتياجًا ورفع كفاءة البنية الأساسية وجودة الخدمات المقدمة لهم.

وفى هذا الإطار تستعرض " صدى البلد " هذه الجهود التى يأتى تنفيذها بالتنسيق بين أجهزة محافظة أسوان مع كافة الجهات الحكومية تحت مظلة واحدة لتحقيق خطط التنمية المستهدف منها تحويل رؤية مصر 2030 إلى واقع تنموى شامل .

عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة إجتماعًا موسعًا بحضور لجنة من أمانة متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء تضم كل من المهندس محمد أحمد والمهندس أيمن نافع والمهندس محمد شعيب ، بجانب رؤساء المراكز والمدن ومديرى الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والكهرباء والتعليم والأبنية التعليمية والصحة والتضامن الإجتماعى وتنمية القرية .

وقد أكد اللواء حازم عزت بأنه بناءًا على تكليفات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان شهد الإجتماع متابعة الإجراءات التمهيدية لبدء العمل فى تطوير القرى الأكثر إحتياجًا بإجمالى 11 قرية كمرحلة أولى موزعة بمختلف أنحاء المحافظة ، لافتًا إلى أن خطة تطوير القرى أكثر إحتياجًا تشمل مشروعات متكاملة تتضمن تحسين خدمة مياه الشرب والتغطية بالصرف الصحى ، بجانب إعادة تأهيل وترميم المنازل ، وأيضًا رفع كفاءة المدارس ومراكز الشباب ، علاوة على رصف الطرق وتركيب أعمدة الإنارة ، بينما سيتم تطوير الوحدات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل .

وخلال الإجتماع وجه حازم عزت مسئولى قطاعات البنية التحتية والخدمية بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لإعداد قاعدة بيانات تفصيلية للمشروعات التى سيتم تنفيذها بكل قطاع على أن يتضمن البيان التكلفة المالية والبرنامج الزمنى للتنفيذ وذلك تمهيدًا لرفع هذه البيانات للمستوى الأعلى لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو البدء في التنفيذ في أقرب وقت ممكن ليعقب ذلك تسليم هذه القرى بشكل متكامل ونموذجى بحيث يصب في صالح المواطن الأسوانى بشكل مباشر وملموس ، مكلفًا المسئولين بالنزول الميدانى أثناء جمع البيانات والإلتحام المباشر مع المواطنين للوقوف على المطالب والإحتياجات الجماهيرية من أرض الواقع بمنتهى النزاهة والشفافية.

وفى نفس السياق قامت جمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر بتطوير 60 منزلا بقريتى الرديسية وكلح الجبل بمركز إدفو بتكلفة إجمالية ٣ ملايين جنيه وذلك ضمن المرحلة الأولي لبروتوكول التعاون الثالث بين الجمعية والصندوق من أجل تطوير القرى الأكثر إحتياجًا بإجمالى (100 قرية على مستوى الجمهورية ) .

وخلال فعاليات الإحتفال حرص اللواء حازم عزت على تفقد نماذج للبيوت الجديدة للتأكد والإطمئنان على توافر التجهيزات المطلوبة، مقدمًا التهنئة للأسر المستفيدة ، كما قدم حازم عزت أيضًا خالص الشكر والتقدير لجمعية الأورمان الخيرية ولكل المساهمين والمشاركين فى أعمال التطوير .

وأشار السكرتير العام إلى أن تطوير هذه المنازل بهذا الشكل النموذجى يعكس دور المشاركة المجتمعية الجادة وروح التضافر والتكامل الجارية بين مختلف الأجهزة التنفيذية والمجتمعية والخيرية لاستكمال مسيرة البناء والتعمير التي تشهدها مصرنا الحبيبة حاليًا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمختلف المجالات .

وقد أكد السكرتير العام على حرص المحافظة لتقديم كافة أوجه التشجيع والمساندة لكل يد تبنى وتعمر وتساهم فى بذل المزيد من الجهود والمبادرات الفعالة التى تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى.

ومن جانبه أوضح جابر محمد بأن أعمال التطوير والتجديد إستمرت على مدار ٣ شهور وشملت تركيب أسقف للمنازل وتنفيذ أعمال النجارة والسباكة والكهرباء ، بجانب أعمال المحارة والدهانات بتكلفة بلغت ٥٠ ألف جنيه لكل منزل.

ولفت إلى أن المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون الثالث بأسوان سوف تبدأ فى شهر نوفمبر القادم وتستهدف تطوير ٦٠ منزلا اخرين بقريتى المنصورية بمركز دراو ونجع العرب بمركز كوم أمبو.

كما أشار جابر محمد إلى أنه خلال الفترة الماضية تم تطوير وإعادة إعمار 230 منزلا فى 16 قرية مختلفة بمراكز إدفو وكوم أمبو ودراو ضمن فعاليات تنفيذ بروتكولى التعاون الأول والثانى للأورمان مع صندوق تحيا مصر لتطوير القرى الأكثر إحتياجًا بجميع المحافظات.

فيما قدم مواطنى قرى الرديسية وكلح الجبل شكرهم لكافة الأجهزة المشاركة والمعاونة فى تنفيذ أعمال التطوير لمنازلهم دون تحملهم أى أعباء ، وهو ما يؤكد على حرص الدولة بكافة أجهزتها على رعاية البسطاء ومحدودى الدخل فى كافة أنحاء الجمهورية لتفعيل مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة على أرض الواقع بالشكل المطلوب .
فى واقع ملموس: بدء الإجراءات التمهيدية بأسوان لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسى حياة كريمة فى 11 قرية كمرحلة أولى .. والأورمان وتحيا مصر يسلما 60 منزلا بكلح الجبل والرديسية بإدفو بعد تطويرها.. صور
فى واقع ملموس: بدء الإجراءات التمهيدية بأسوان لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسى حياة كريمة فى 11 قرية كمرحلة أولى .. والأورمان وتحيا مصر يسلما 60 منزلا بكلح الجبل والرديسية بإدفو بعد تطويرها.. صور
فى واقع ملموس: بدء الإجراءات التمهيدية بأسوان لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسى حياة كريمة فى 11 قرية كمرحلة أولى .. والأورمان وتحيا مصر يسلما 60 منزلا بكلح الجبل والرديسية بإدفو بعد تطويرها.. صور
فى واقع ملموس: بدء الإجراءات التمهيدية بأسوان لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسى حياة كريمة فى 11 قرية كمرحلة أولى .. والأورمان وتحيا مصر يسلما 60 منزلا بكلح الجبل والرديسية بإدفو بعد تطويرها.. صور
فى واقع ملموس: بدء الإجراءات التمهيدية بأسوان لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسى حياة كريمة فى 11 قرية كمرحلة أولى .. والأورمان وتحيا مصر يسلما 60 منزلا بكلح الجبل والرديسية بإدفو بعد تطويرها.. صور
فى واقع ملموس: بدء الإجراءات التمهيدية بأسوان لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسى حياة كريمة فى 11 قرية كمرحلة أولى .. والأورمان وتحيا مصر يسلما 60 منزلا بكلح الجبل والرديسية بإدفو بعد تطويرها.. صور
فى واقع ملموس: بدء الإجراءات التمهيدية بأسوان لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسى حياة كريمة فى 11 قرية كمرحلة أولى .. والأورمان وتحيا مصر يسلما 60 منزلا بكلح الجبل والرديسية بإدفو بعد تطويرها.. صور
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