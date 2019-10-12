عضو نقابة الأطباء بالسويس بعد فوزه بالانتخابات: خدمة وكرامة الطبيب هدفي الأول

أعلن الدكتور عمرو فرج عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء بالسويس عقب إعلان فوزه بمقعد العضوية تحت السن أنه يضع خدمة وكرامة الطبيب السويسي نصب أعينه كهدف أول فى برنامجه الانتخابى .



أضاف الدكتور عمرو فرج أنه يعد زملاءه من الأطباء ببذل أقصى جهده لحل المشكلات المعقدة والملفات الشائكة والعقبات التى تواجه الأطباء خلال مباشرة أعمالهم سواء فى المستشفيات العامة أو العيادات .



وأشار فرج إلى أن أساس عمل الطبيب ينصب على تقديم خدمة طبية متميزة للمريض المصرى لذا يجب توافر كل الأجواء المناسبة لتحقيق النجاح .