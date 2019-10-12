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أخبار البلد

كارثة..البيطريين: سمك البلطي يتغذى على أحشاء الدواجن ومخلفات الماشية .. صور

السبت 12/أكتوبر/2019 - 04:21 م
الدكتور شرين زكي
الدكتور شرين زكي
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محمد غالي
قالت الدكتورة شيرين زكي، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين،ورئيس لجنة سلامة الغذاء، ان عددا كبيرا من المواطنين ارسل لها شكاوي مصورة، عن نفوق الأسماك البلطي، بسبب زيادة الإصابة الطفيلية في سمك البلطي، متسائلين هل يكون أحد أسبابه المزارع الغير مرخصة التي تغذي الأسماك على أحشاء الدواجن ومخلفات الماشية.

وأكدت زكي، في تصريحات لـ«صدى البلد» أن هناك اتهامات لمربي الأسماك، بأنهم يستخدمون أقفاصا لتربية الأسماك غير مرخصة، ويضعونها تحت مياه نهر النيل حتى لا تكون سهلة على الجهات الرقابية لضبطها بالإضافة إلى استخدام المزارع الغير مرخصة لتغذية الأسماك على فضلات مجازر الدواجن المصاحبة للدم والأحشاء مما يسبب تلوث شديد لمياه النيل ويسبب نفوق جماعي للأسماك.

وأوضحت رئيس لجنة سلامة الغذاء، أن أصحاب الأقفاص يدينوا المسؤولين، بفتح الهويس أو العيون المائية، بمناطق الدلتا مما يؤدي إلى اختلاط المياه العذبة والمالحة الأمر الذي يسبب زيادة في نسبة الأمونيا بالإضافة إلى تغير درجات الحرارة، مما يؤدي الى نفوق الاسماك بمختلف انواعها.

وأضافت زكي، أنها تتحدث عن الرقابة وهي صميم تخصصها ولا تتحدث عن أمراض الأسماك، مضيفة ان في الأوقات الاخيره تم اتهامها، لأنها غير متخصصة في الأسماك وتعطي معلومات مغلوطة عنها.

وأشارت رئيس لجنة سلامة الغذاء، أن التفسير الوحيد لتلك الانتقادات العدائية، انهم يدافعون عن المزارع الغير مرخصة لانهم يمتلكون بعضا منها، بالإضافة إلى تشجيعهم لعدم ترخيص المزارع، ويعملون ضد الرقابة الصحية على غذاء المواطن.
كارثة..البيطريين: سمك البلطي يتغذى على أحشاء الدواجن ومخلفات الماشية .. صور
كارثة..البيطريين: سمك البلطي يتغذى على أحشاء الدواجن ومخلفات الماشية .. صور
كارثة..البيطريين: سمك البلطي يتغذى على أحشاء الدواجن ومخلفات الماشية .. صور
كارثة..البيطريين: سمك البلطي يتغذى على أحشاء الدواجن ومخلفات الماشية .. صور
كارثة..البيطريين: سمك البلطي يتغذى على أحشاء الدواجن ومخلفات الماشية .. صور
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