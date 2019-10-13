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برلمان

انخفاض سعر الدولار إلى 16 جنيها في هذا التوقيت .. وهذه الأسباب

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 10:01 ص
الدولار
الدولار
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معتز الخصوصى
قال النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إنه يتوقع انخفاض سعر الدولار إلى 16 جنيها خلال نهاية العام الجارى، وذلك لعدة أسباب.

وأشار السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أسباب إنخفاض سعر الدولار خلال نهاية العام تتمثل فى اقتراب الموسم الشتوى وزيادة الدخل من العملة الأجنبية، بالإضافة إلى زيادة نتائج الاستثمار خلال الفترة الماضية والتى سنلمسها فى القريب العاجل.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن السبب الثالث هو زيادة كميات الغاز التى تضخ ، مما تدخل لنا من العملة الأجنبية ، مما يزيد من الاحتياطي من العملة فى البنوك ، وبالتالى يزيد سعر الجنيه.

وكان قد استقر سعر الدولار، وسجل تباينًا فى سعره بين عدد من البنوك وبعضها، وسجل متوسط سعر عند 16.23 جنيها للشراء، و16.33 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.
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