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وحدة واستقلال أراضي سوريا.. الجامعة العربية توضح أبرز نقاط اجتماع وزراء الخارجية حول العدوان على سوريا

السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:53 م
الجامعة العربية
الجامعة العربية
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هاني حسين
قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن قرار وزراء الخارجية العرب يتضمن محاور كثيرة ويشمل وحدة واستقلال أراضي سوريا، ويشدد على كافة قرارات الحل السياسي، ويدين العدوان التركي على الأراضي السورية التي تعتبر خرقا لمبادئ الأمم المتحدة ويعتبر العدوان التركي يمثل تهديد الأمن القومي العربي.

وأضاف أحمد أبو الغيط، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي بالجامعة العربية عن العدوان التركي على سوريا، أن القرار الختامي يطالب بوقف العدوان وانسحاب تركيا الفوري من سوريا، ويرفض أي محاولة تركية وكل المحاولات لفرض تغييرات ديمغرافية في سوريا عن طريق استخدام القوة، ويحمل تركيا المسؤولية عن أي تداعيات عن تفشي الإرهاب وعودة التنظيم الإرهابية.

وتابع أحمد أبو الغيط "القرار يؤكد أن خروج قوات العدوان التركية والقوات الأجنبية واتخاذ سوريا لخطوات يسمح باستعادة سوريا دورها في منظومة العمل العربي المشترك".

وأكمل أحمد أبو الغيط "البيان الختامي يطالب مجلس الأمن اتخاذ تدابير لوقف العدوان التركي، ويؤشر النظر في اتخاذ إجراءات دبلوماسية وثقافية وسياحية ولمواجهة العدوان التركي، ويكلف المجموعة العربية لبحث سبل العدوان التركي، وتشكيل لجنة عربية لمتابعة التدخلات التركية في الدول العربية ورفع توصياتها للجامعة العربية".

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