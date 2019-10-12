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توك شو

لمنع استخدامها في سوريا.. برلين تحظر تصدير أسلحة لتركيا

السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:35 م
أردوغان
أردوغان
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كـريـم الـخـطـيـب
عرضت قناة «إكسترا نيوز» نبأ عاجل نقلا عن وزير الخارجية الألماني يفيد بأن برلين تحظر تصدير أسلحة لتركيا يمكن استخدامها في سوريا.

ويأتي ذلك تزامنا مع اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب اليوم السبت، بناء على طلب مصر، وتأييد عدة دول و بالتشاور مع وزير خارجية العراق رئيس مجلس الجامعة على المستوى الوزاري فى دورته الحالية، لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية، والذي يمثل اعتداءً غير مقبول على سيادة دولة عربية عضو بالجامعة استغلالًا للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي.
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