طارق فهمي: أردوغان سيغرق أوروبا بالتنظيمات الإرهابية

قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن خطر الهجوم التركي على سوريا مستمر وقائم ، ومن المحتمل أن يتم تغيير في الخريطة المجتمعية والعرقية إن لم يحدث تدوير للعناصر الكامنة في تنظيم داعش .



وأضاف طارق فهمي، في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن هناك علاقات بين تنظيم داعش وتركيا، موضحا أن تركيا تنوى إغراق أوروبا بالعناصر الإرهابية في حال إدانة العملية التركية والوقوف ضدها.



وأكد طارق فهمي، أن هناك احتمالية لعودة داعش وإعادة تمركزه في الداخل بالقرب من المنطقة الآمنة التي يخطط لها الأتراك .



وأوضح طارق فهمي ، أن عناصر داعش مازالت موجودة في مناطق التماس على حدود العراق وسوريا وتركيا وسوف تعلن عن نفسها في الفترةة المقبلة وقد يتم دعمها من تركيا بصورة مباشرة.