مميزات وأسعار سينوفا senova x25 أرخص suv في مصر

بشكل رياضي وانسيابي صُممت السيارة سينوفا senova x25 بشكل خارجى جعل شركة سينوفا تطلق عليها إس يو في بمحرك 1500 سى سى 4 سلندر لتعطى الموتور قوة 116 حصانا متصلا بفتيس اوتوماتيك 5 سرعات.





سينوفا suv x25

suv cars

"تأتى الفرامل فى senova x25 بخاصية ABS ونظام التوزيع الإلكتروني EBD وتحتوى أيضا على كثير من الكماليات التي تساهم في ارتفاع مبيعات السيارة بشكل ملحوظ وهي تأتي مزودة ب تكيف- باور سنتر _غطاء الموتور _ مع إمكانية طى ظهر الكنبة الخلفية لكى تعطيك مساحة تخزين اكبر _شاشة تاتش 7بوصات _طارة مالتى _دفع السيارة دفع امامى _فتحة سقف _عجلة القيادة مصنوعة من الجلد أماكن تخزين فى الابواب الامامية _اماكن تخزين فى الابواب الخلفية _كاميرا خلفية _جنوط اسبور مقاس16 بوصة _بلوتوث _وصلة AUX ,USB _ زجاج كهرباء مع امكانيه التحكم به بلمسة واحدة _درج تخزين امامى _شنطة تخزين بسعة 350لترا _التحكم عن بعد فى فتح وغلق الابواب".





أرخص suv

ارخص suv في مصر

وعن سعر senova x25 فتبدأ من 219,900 جنيه حتي 234,900 جنيه لأعلى فئة مما يجعلها أرخص سيارة اس يو في في مصر او كما تطلق عليها الشركة الأم سينوفا suv x25.





مميزات سينوفا x 25

تتميز السيارة بتصميم خارجى بشكل رياضى وانسيابى وتعتبر من السيارات الهاتشباك المنفخة و بخطوط رياضية للتأكيد على هويتها الرياضية و توجد فتحات تهوية على الكونسول الداخلى وبها لزق كربون فيبر على الطبلوه وتتميز بمساحه جيدة من الداخل وتحتوى على محرك قوى تبلغ سعته 1600 سى سى ب 4 سلندر.



