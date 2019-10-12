Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مؤسسة بطرس غالي: عمرو موسى شخصية سياسية ودبلوماسية تحظى بتقدير دول العالم

السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:51 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
حيت مؤسسة "كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة" منح السويد، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ، ووزير خارجية مصر الأسبق، عمرو موسى ، وسام "النجم القطبي الملكي" برتبة قائد من الدرجة الأولى.

وأكدت "مؤسسة بطرس غالي" - في بيان بهذا الصدد اليوم السبت أن عمرو موسى يعد شخصية بارزة ومؤثرة في تاريخ الخارجية المصرية، حيث عرف بجرأته ونباهته، وكانت له بصمة هامة في دفع العلاقات الثنائية بين مصر وعدد من الدول ، فضلا عن كونه شخصية سياسية ودبلوماسية تحظى بتقدير دول العالم.

وأفاد - البيان - بأن مؤسسي ومجلس أمناء مؤسسة "كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة " غمرتهم السعادة بمنح السويد ، عمرو موسى هذا الوسام ؛ معربة عن الفخر والاعتزاز بواحد من أبناء مصر الشرفاء الأبطال.

وكان السفير السويدي لدى القاهرة يان تيسليف - نيابة عن ملك السويد كارل السادس عشر- قد منح عمرو موسى، وسام "النجم القطبي الملكي برتبة قائد من الدرجة الأولى" ؛ وذلك بمقر السفارة بالقاهرة.

ويعد هذا الوسام الأرفع بين الأوسمة التي تمنح لغير السويديين، حيث قام بمنحه لأول مرة الملك فريدريك الأول عام ١٧٤٨، تقديرًا للجهود التي تؤدي إلى تعزيز العلاقات الخارجية مع بلاده .
Advertisements

موضوعات متعلقة

بـ شركة مقاولات..مؤسسة بطرس غالي تساهم في إعادة تأهيل معهد الأورام

مؤسسة بطرس غالي: نأمل من مجموعة السبع التعاون مع أفريقيا لتحقيق التنمية

برتبة قائد من الدرجة الأولى .. عمرو موسى يحصل على أرفع وسام سويدي..صور

ترشيحاتنا

فتحي مبروك يكشف تأثير فايلر على مستوى رمضان صبحي ..فيديو

بفستان كشمير لامع.. زوجة مصطفى فهمى تبرز أنوثتها بإطلالة مميزة

عبدالحفيظ يزف بشرى سعيدة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الزمالك

شاهد.. مصري مقيم بالكويت يفتح النار على الاتحاد العام للمصريين بالخارج

فى اختراق السفارات الأجنبية .. إحالة مسئولين ببنوك كبيرة وآخرين للجنايات

مش هتصدق.. أسعار صادمة لإطلالات النجمات..يسرا وإليسا وسميرة سعيد الأبرز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كتاب جديد عنها.. ريهانا في إطلالة جريئة بـ جلد النمر.. صور

مش هتصدق.. أسعار صادمة لإطلالات النجمات..يسرا وإليسا وسميرة سعيد الأبرز

بـ مكياج وملابس سوداء.. درة تتألق في أحدث جلسة تصوير