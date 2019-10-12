مؤسسة بطرس غالي: عمرو موسى شخصية سياسية ودبلوماسية تحظى بتقدير دول العالم

حيت مؤسسة "كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة" منح السويد، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ، ووزير خارجية مصر الأسبق، عمرو موسى ، وسام "النجم القطبي الملكي" برتبة قائد من الدرجة الأولى.



وأكدت "مؤسسة بطرس غالي" - في بيان بهذا الصدد اليوم السبت أن عمرو موسى يعد شخصية بارزة ومؤثرة في تاريخ الخارجية المصرية، حيث عرف بجرأته ونباهته، وكانت له بصمة هامة في دفع العلاقات الثنائية بين مصر وعدد من الدول ، فضلا عن كونه شخصية سياسية ودبلوماسية تحظى بتقدير دول العالم.



وأفاد - البيان - بأن مؤسسي ومجلس أمناء مؤسسة "كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة " غمرتهم السعادة بمنح السويد ، عمرو موسى هذا الوسام ؛ معربة عن الفخر والاعتزاز بواحد من أبناء مصر الشرفاء الأبطال.



وكان السفير السويدي لدى القاهرة يان تيسليف - نيابة عن ملك السويد كارل السادس عشر- قد منح عمرو موسى، وسام "النجم القطبي الملكي برتبة قائد من الدرجة الأولى" ؛ وذلك بمقر السفارة بالقاهرة.



ويعد هذا الوسام الأرفع بين الأوسمة التي تمنح لغير السويديين، حيث قام بمنحه لأول مرة الملك فريدريك الأول عام ١٧٤٨، تقديرًا للجهود التي تؤدي إلى تعزيز العلاقات الخارجية مع بلاده .