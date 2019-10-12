موجز السوشيال ميديا.. الجمهور ينتقد بسمة بوسيل.. وساويرس يطلب من رئيس وزراء إثيوبيا الحفاظ على وعده

فى إطار الخدمات المتعددة التى يقدمها موقع صدى البلد نقدم لكم أبرز أحداث السوشيال ميديا اليوم 12 أكتوبر.





- كفاية تجميل.. الجمهور ينتقد بسمة بوسيل فى أحدث ظهور لها





نشرت بسمة بوسيل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة ظهرت فيها بلوك مختلف.





- حافظ على وعدك بعدم الإضرار بمصر.. ساويرس يوجه رسالة لرئيس وزراء إثيوبيا





هنأ رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، بحصوله على جائزة نوبل للسلام.





وغرد نجيب ساويرس من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: " جائزة نوبل عن استحقاق .. حافظ على وعدك بعدم الإضرار بمصر ونصيبها من مياه النيل وسنكافائك بمحبة و تقدير الشعب المصرى كله.





- محمد رمضان يروج لحفل الأسطورة الأول بالرياض





نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة جديدة من أول تواجد له في الرياض.





وعلق محمد رمضان على الصورة، "أول زيارة لي الى مدينة #الرياض لحضور حفل صناع الترفيه وبدء إستعدادات #حفلة_الأسطورة".





- وحشتنى .. بوسى شلبى توجه رسالة مؤثرة للراحل محمود عبدالعزيز





نشرت الإعلامية بوسى شلبى زوجة الفنان الراحل "محمود عبد العزيز" عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة جديدة من مهرجان الإسكندرية السينمائي.





و ظهرت بوسى شلبى برفقة صورة كبيرة لزوجها الراحل الفنان "محمود عبدالعزيز" من مهرجان الاسكندرية .





- على طريقته الخاصة .. رامى جمال يحتفل بعيد زواجه





نشر المطرب رامى جمال عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام صورة جديدة برفقة زوجته نريمان.





وعلق رامى جمال على الصورة : زي النهارده من سنين اتجوزت ناريمان الجدعه بنت الأصول.





- هو انتي على طول حلوة كدة.. الجمهور يتغزل في درة





نشرت الفنانة درة ، مجموعة من الصور خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .





وظهرت درة ، فى الصورة باطلالة ناعمة حازت على اعجاب الكثير من متابعيها ، حيث ظهرت بفستان أسود مفتوح من من الأمام ، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة .





- عارضة أزياء تنافس محمد صلاح بمهارتها في لعب الكرة .. فيديو





نشر الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى مقطع فيديو له عبر خاصية الاستورى على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





وظهر محمد صلاح برفقة عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو يلعبان الكرة أثناء تصويرهما غلاف مجلة GQ، ونافست عارضة الازياء محمد صلاح فى إبراز مهاراتها بلعب الكرة.





- اختفيتى خالص.. الجمهور يغازل منة فضالى بعد إطلالتها فى الجيم

نشرت الفنانة منة فضالى مجموعة جديدة من الصور عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام .





وظهرت منة فضالى فى الصور بملابس رياضة داخل الجيم ، وعلقت منة قائلة : العودة إلى الرياضة ".





- شاهد.. متابع يحرج اليسا ويطلب الزواج منها





نشرت الفنانة اليسا صورة جديدة على حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .



