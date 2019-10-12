شاهد.. أغنية جديدة احتفالا بتتويج الأهلي بدرع الدوري

شهد حفل تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدرع الدوري رقم 41، كواليس كثيرة بعثت روح الفرح والتفاؤل بمستقبل الكرة المصرية، وأقام اتحاد الكرة حفلًا كبيرًا بأحد فنادق القاهرة لتسليم الأهلي درع الدوري الذي توج به بعد موسم طويل وصعب.





وأقيمت العديد من الكواليس كان أبرزها مداعبات أعضاء مجلس إدارة الأهلي مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة حيث طلب منه إلقاء كلمته هنأ فيها المارد الأحمر وبعد الإنتهاء منها كانت مداعبة أعضاء المجلس الأحمر :« من قلبك!!!» خاصة أن الجنايني معروف بأنه زملكاوي حتي النخاع وكان عضوًا بمجلس إدارة القلعة البيضاء ودائم الإشادة بفريقه ويدخل في مناوشات مع أعضاء مجلس الأهلي.





كما سادت موجة من الضحك حين دعا منظمي الحفل عمرو الجنايني لتسليم درع الدوري بيده للأهلي خاصة أن رئيس اتحاد الكرة كان طوال الموسم الماضي وقبل توليه مسئولية الجبلاية يشير إلي أن الفريق الأحمر لن يحصد اللقب.





كما تضمنت كواليس الحفل حضور مصطفي عبده نجم الأهلي السابق لينهي حالة الجدل عن موقفه الصحي وأنه بخير وليس هناك أي خلافات مع مجلس الأهلي، كما أظهر الحفل تأثر محمود الخطيب بالمرض حيث لم يكن قادرًا علي السير كعادته خاصة أنه خضع مساء أمس لحقن موضعي باحد مستشفيات القاهرة وسيبدأ في تنفيذ برنامج علاجي لمدة أسبوع وإن لم يزول الأم سوف يخضع لعملية جراحية في المانيا حسب قرار الطبيب المعالج.





وشهد الحفل حضور مجلس الأهلي بالكامل عدا ابراهيم الكفراوي الذي يترأس لبعثة فريق السباحة في بلغاريا ، كما لم يحضر ثنائي الفريق المنضم للمنتخب الاوليمبي رمضان صبحي وصلاح محسن وكذلك تغيب المدافع سعد الدين سمير .





ووجه محمود الخطيب رئيس النادى العديد من الرسائل القوية خلال الاحتفالية بأحد فنادق القاهرة وشهدت حضور اعضاء مجلس ادارة النادى واللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والشركة الراعية للنادي والعديد من نجوم الكرة القدامى ورجال الصحافة والاعلام .





وينشر صدي البلد فيديو خاص أعدته الشركة الراعية للأهلي لحفل تتويج الفريق الأحمر بدرع الدوري.