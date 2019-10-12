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رياضة

بايرن ميونخ يصارع ريال مدريد على ضم نجم توتنهام

السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:47 م
إيريكسن
إيريكسن
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القسم الرياضى
قرر نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم الدخول في السباق للتعاقد مع كريستيان إريكسن لاعب توتنهام الإنجليزي في سوق الانتقالات الشتوية القادمة.

وأوضح صانع ألعاب توتنهام في وقت سابق من هذا الصيف أن الوقت قد حان لتحدٍ جديد مع نادٍ آخر ، فيما ارتبط منذ ذلك الحين بالانضمام إلى ريال مدريد بعد أن رفض تجديد عقده.

وكان يُعتقد أن ريال مدريد هي الوجهة المفضلة للاعب الدولي الدنماركي ، لكن العملاق الإسباني أعطى الأولوية للتوقيع مع إدين هازارد والدخول في مفاوضات للتعاقد مع بول بوجبا.

وسيدخل وكيل أعمال إريكسن في مفاوضات معلنة في يناير القادم ، على اعتبار أن اللاعب سيكون حرًا في التفاوض بسبب انتهاء عقده مع توتنهام في يونيو القادم.

وذكرت صحيفة سبورت الألمانية مساء اليوم السبت أن بايرن ميونخ على اتصال مع ممثلي إريكسن بشأن صفقة محتملة في يناير ، وذلك بعد دراسة مستواه الفني وقدرته على التأقلم.

وتضيف هذه المصادر أن النادي البافاري يرى بأن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا سيكون بديلًا محتملًا لتوماس مولر ، والذي ينوي الرحيل بسبب قلة الفرص المتاحة له هذا الموسم.
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