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حوادث

محكمة بني سويف: تعيين حارس قضائي لمشروع أبراج المعلمين بالمحافظة

السبت 12/أكتوبر/2019 - 04:17 م
محكمة بني سويف
محكمة بني سويف
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محمد عبد الحليم
قضت محكمه بني سويف الابتدائية الدائرة الرابعة المستعجلة، برئاسة المستشار محمد سيد زين رئيس المحكمة في الدعوى رقم 103 لسنة 2019 بتعيين حارس قضائى لمشروع ابراج المعلمين الكائن بناحية بندر بني سويف.

وجاء فى حيثيات الحكم، ان يكون الحارس القضائي مهمته بعد استلام المشروع الاطلاع على الحسابات وكافة العقود والمستندات الخاصة بمشروع ابراج المعلمين ابتداء من شراء الارض و كل ماهو متعلق بقائمة عرض الأسعار للوحدات وقيمتها ومراجعة آلية السداد ، وما تم سداده من قبل المدعين المشترين وكذلك مراجعه امكانيه الاستمرار وتنفيذ المشروع في المدة الزمنية المقبولة ومراجعة كافة المستندات والترخيص لمشروع ابراج المعلمين .

وكانت كريمان عبد الباقي مصطفى مدير مدرسة ابتدائي و مصطفى محمد عبد الباقي مسئول بالتربية والتعليم تقدما بدعوى رقم 103 لسنة 2019 مستعجل بني سويف وانضم اليهما 21 اخرين من المعلمين طلب تعيين حارس قضائى لمشروع ابراج المعلمين .

من جانبه قال احمد علي عبد الجليل محامي المدعيان، انهما تقدما واكثر من 350 معلما بالقيام بشراء الوحدات السكنية الخاصة بالمشروع عقب الاعلان عنه في 2016 . 

واضاف احمد علي عبد الجليل انا المعلمون سددوا مقدم حجز الوحدات بقيمة 50% من قيمة الوحدة السكنية بالاضافة الى اربع دفعات ربع سنويه بمقدار 25 في المئة من سعر باقي الوحدات الا انه بعد مرور ثلاث سنوات لم يتحقق من مشروع ابراج المعلمين ما يتجاوز واحد في المئة من الاعمال في الاوراق التي كان يامل في الاستلام في تلك الأثناء
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