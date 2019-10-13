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ديني

حكم إيقاظ النائم للصلاة.. تعرف عليه من دار الإفتاء

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:01 ص
حكم إيقاظ النائم
حكم إيقاظ النائم للصلاة
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الفكر الديني
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يستحب إيقاظ النائم للصلاة إذا ضاق وقتها؛ لأنه يأتي في إطار التعاون على البر والتقوى، حيث قال – تعالى-: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى»، ( سورة المائدة: الآية2).

واستشهدت « الإفتاء» بما روى عن عَائِشَة - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يُصَلِّي صَلَاتَهُ بِاللَّيْلِ وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ أَيْقَظَهَا، فَأَوْتَرَتْ»، رواه مسلم.

واستدلت أيضًا بما روى فى سنن أبى داود« أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- خرج يومًا إلى الصلاة، فلم يمر بنائم إلا أيقظه».

وأشارت إلى أنه فى المذهب المالكي يجب إيقاظ النائم للصلاة الواجبة، ويُندب للصلاة المندوبة؛ لِأَنَّ النَّائِمَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكَلَّفًا؛ لَكِنَّ مَانِعَهُ سَرِيعُ الزَّوَالِ، فَهُوَ كَالْغَافِلِ، وَتَنْبِيهُ الْغَافِلِ وَاجِبٌ.
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