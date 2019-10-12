نحن الأمل الأخير.. صرخة جدة بعد اعتقالها في احتجاجات المناخ بلندن

ألقت الشرطة البريطانية القبض على جدة لثلاثة أحفاد وزوجها بعد تظاهرهما وقضائهما الليل في خيمة للتظاهر احتجاجًا على التغيرات المناخية.



وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية، قالت هيلاري توب، وهي مديرة مدرسة سابقة، إنها شاركت في ثلاثة أنشطة تتعلق بالمناخ، ولكن لم يكن لها تأثير مثل احتجاجات "التمرد على الانقراض" المشتعلة حاليا في بريطانيا، وقد تعرضت للاعتقال مرتين خلال أسبوع واحد وتم الإفراج عنها.



وتقول الجدة بعد الإفراج عنها في آخر مرة "نحن الأمل الأخير. لم أتعرض للاعتقال من قبل ولكنني مستعدة لفعلها ثانية. أنا مستعدة لفعل أي شيء".



وأضافت "لقد حملت حفيدي المولود حديثًا وأعتقد أن جدته ستفعل كل ما بوسعها".



ويأتى اعتقال الجدة وزوجها على خلفية احتجاجات المناخ التى دخلت يومها السادس في لندن. وحسب صحيفة "مترو" البريطانية فقد تم اعتقال أكثر من ألف شخص في خضم هذه الاحتجاجات المستمرة بشكل متصل منذ أسبوعين.



وكان المتظاهرون قد حاولوا أمس إغلاق مدخل مطار لندن على طريقة مظاهرات هونج كونج. وتم القبض على حوالى 50 شخصًا، فيما حاول آخرون إلصاق أنفسهم على الشريط الحديدى لمترو دوكلانز في لندن.