بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء.. النائب محمد فؤاد يتقدم بطلب إحاطة للحكومة

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة، بشأن شكاوى المواطنين المتعلقة بالكهرباء، نتيجة ارتفاع الفواتير بما لا يتناسب مع حجم الاستهلاك الفعلى.



وأوضح فؤاد فى بيان صحفى له، أنه تلقى العديد شكاوى واستغاثات عديدة من المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية، جميعها يتعلق بالارتفاع المبالغ فيه فى قيمة الفواتير التى لا تتناسب مع حجم الاستهلاك، خاصة فى الفترة الأخيرة، واستمرار غياب كشاف العدادات، وينتج عن ذلك تأخير القراءة لشهرين او ثلاثة او أكثر، وبالتالي يدخل المواطنون فى شريحة استهلاك أعلى لما يتم استهلاكه الشهرى على أرض الواقع وارتفاع قيمة الفواتير بشكل ملحوظ.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن بعض كشافى العدادات يضعون أرقام استهلاك جزافية، لا تمت للواقع بصلة، وفى كلتا الحالات تكون النتيجة ارتفاع أسعار قيمة الفاتورة، مضيفا، إلى أنه فى حال التقدم بشكوى من قبل المواطنين المتضررين من هذا الأمر للمكاتب المتخصصة تكون النتيجة سوء المعاملة والتعنت من قبل العاملين وفى النهاية يجد المواطن نفسه مجبرا على السداد.



وطالب فؤاد، سرعة البت فى هذه المسألة للتخفيف عن كاهل المواطنين، ووضع رؤية للتعامل مع أزمة عدم الحصول على القراءة الفعلية بشكل دورى، وعدم وضع قراءات جزافية، بالإضافة لتفعيل دور المكاتب المتخصصة وتشديد الرقابة على عملها، وإلزام العاملين بها بالبت فى الشكاوى وحلها.