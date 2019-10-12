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برلمان

برلمانية تطالب بمقاطعة المنتجات التركية

السبت 12/أكتوبر/2019 - 05:14 م
أردوغان
أردوغان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
طالبت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، بتدشين حملة عربية عالية المستوى، لمقاطعة المنتجات التركية، ردًا على عدوانها الغاشم تجاه الشعب السوري الأعزل.

وقالت " الشبراوي"، في بيان لها، إن الشارع العربي ينتظر بفارغ الصبر التوصيات التي ستخرج عن الاجتماع الطارئ الذي عقده وزراء الخارجية العرب، لبحث الأزمة السورية، منوهة على أنه على الصعيد الشعبي، لابد من إجراءات رادعة لتركيا، عبر مقاطعة شراء منتجاتها، بما يشكل ضربة موجعة لاقتصادها القومي.

وأردفت النائبة منى الشبراوي، أن نوايا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من غزو شمال شرق سوريا ليست بريئة، كما أنه لا يمكن تبرئة سلوكه الذي انحاز فيه للتنظيمات المتطرفة عبر دعمها بالمال والسلاح، وتدخله السافر في شؤون الدول العربية منذ عام 2011، وإيوائه للعناصر الإرهابية الهاربة، حتى أصبحت أنقرة، ملاذًا أمنًا لجميع العناصر الإرهابية الخطرة.

وأوضحت نائبة البرلمان، أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والدول العربية يبلغ 53 مليار دولار، وتمثل الصادرات التركية للدول العربية 31 في المائة تقريبًا من إجمالي صادرات أنقرة للعالم، لافتة إلى أن مقاطعة الدول العربية، للمنتجات التركية، ستجعل النظام التركي يتراجع عن سياساته العدوانية.
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