اهم الأخبار| أبرز محاور مناظرة مرشحي الرئاسة التونسية.. قرار جديد في قضية عروسي القليوبية.. وصدور حكم على جدة الطفلة جنة

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية اليوم السبت عددا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
مناظرة الرئاسة التونسية تكشف الأسرار.. ماذا قال قيس سعيد ونبيل القروي عن الجهاز السري لحركة النهضة؟ .. فيديو
بث التلفزيون التونسي أمس على الهواء مباشرة أول مناظرة تلفزيونية بين المرشحين للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، قيس سعيد ونبيل القروي، في حدث غير مسبوق تابعه المراقبون باهتمام بالغ
المناظرة أوفت بوعودها.. كيف تناولت الصحافة التونسية مواجهة المرشح اللغز وصانع الرؤساء؟
بث التلفزيون التونسي أمس، على الهواء مباشرة أول مناظرة تلفزيونية بين المرشحين للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، قيس سعيد ونبيل القروي، في حدث غير مسبوق تابعه المراقبون باهتمام بالغ.
الصلح خير.. صرف عريس وأهل زوجته من النيابة بعد تصالحهم في "علقة الصباحية"
قررت نيابة طوخ برئاسة محمود توفيق صرف عروسين وأسرتيهما من سرايا النيابة العامة بعد أن تصالح الطرفان عقب مشاجرة نشبت بينهما وتعديهم بـ الضرب على العريس لرفضهم زواج ابنتهم منه.
أمر معقد.. أبو الغيط يرد على إمكانية إعادة مقعد الجامعة العربية إلى سوريا ..فيديو
رد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشكل واضح على تساؤل لأحد الصحفيين بشأن عدم إعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية.
بلاغ يطالب يإسقاط الجنسية عن جوتيوب لهجومه ومؤسسات الدولة..مستند
تقدم المحامي أيمن محفوظ، ببلاغ ضد يوسف حسين الشهير بـ «جوتيوب»، مطالبا بإسقاط الجنسية المصرية عنه بسبب هجومه على النظام الحاكم ومؤسسات ورموز الدولة، وتعمد الإضرار بمركز مصر السياسي من خلال برنامج على قناتي العربي وسوريا.
بعد تظاهرها أمام الكونجرس..اعتقال الممثلة الأمريكية جين فوندا
كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن قوات الأمن الأمريكية، قد ألقت القبض على الممثلة الأمريكية جين فوندا، أمس الجمعة، خلال مشاركتها في تظاهرات أمام مبنى الكابيتول الأمريكي (الكونجرس) للاحتجاج على التغير المناخي وظاهرة الاحتباس الحراري، ومطالبتها باتخاذ إجراءات لحماية البيئة.
إلى متى يستمر تراجع أسعار الذهب في مصر؟.. البرلمان يجيب
شهدت سوق الذهب خلال الأيام القليلة الماضية حالة من التقلب بين زيادة أسعاره وانخفاضه، فى ظل الحرب التجارية الدائرة بين الصين وأمريكا، حيث شهد سعر الذهب انخفاضا يتراوح بين 10 و14 جنيها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وتراوح سعر الجرام عيار 21 في بداية تعاملات الأسبوع عند مستوى 690 جنيها مختتما الأسبوع أمس الجمعة متراوحا بين 676 و680 جنيها.
4 قتلى و3 مصابين في إطلاق نار بـ نيويورك
أفادت صحيفة "نيويورك ديلي تايمز" الأمريكية بسقوط 4 قتلى و3 مصابين على الأقل في إطلاق نار داخل ناد اجتماعي في مدينة بروكلين بولاية نيويورك.
مناظرة الرئاسة التونسية تكشف الأسرار.. ماذا قال قيس سعيد ونبيل القروي عن الجهاز السري لحركة النهضة؟ .. فيديو
بث التلفزيون التونسي أمس على الهواء مباشرة أول مناظرة تلفزيونية بين المرشحين للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، قيس سعيد ونبيل القروي، في حدث غير مسبوق تابعه المراقبون باهتمام بالغ
المناظرة أوفت بوعودها.. كيف تناولت الصحافة التونسية مواجهة المرشح اللغز وصانع الرؤساء؟
بث التلفزيون التونسي أمس، على الهواء مباشرة أول مناظرة تلفزيونية بين المرشحين للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، قيس سعيد ونبيل القروي، في حدث غير مسبوق تابعه المراقبون باهتمام بالغ.
الصلح خير.. صرف عريس وأهل زوجته من النيابة بعد تصالحهم في "علقة الصباحية"
قررت نيابة طوخ برئاسة محمود توفيق صرف عروسين وأسرتيهما من سرايا النيابة العامة بعد أن تصالح الطرفان عقب مشاجرة نشبت بينهما وتعديهم بـ الضرب على العريس لرفضهم زواج ابنتهم منه.
أمر معقد.. أبو الغيط يرد على إمكانية إعادة مقعد الجامعة العربية إلى سوريا ..فيديو
رد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشكل واضح على تساؤل لأحد الصحفيين بشأن عدم إعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية.
بلاغ يطالب يإسقاط الجنسية عن جوتيوب لهجومه ومؤسسات الدولة..مستند
تقدم المحامي أيمن محفوظ، ببلاغ ضد يوسف حسين الشهير بـ «جوتيوب»، مطالبا بإسقاط الجنسية المصرية عنه بسبب هجومه على النظام الحاكم ومؤسسات ورموز الدولة، وتعمد الإضرار بمركز مصر السياسي من خلال برنامج على قناتي العربي وسوريا.
بعد تظاهرها أمام الكونجرس..اعتقال الممثلة الأمريكية جين فوندا
كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن قوات الأمن الأمريكية، قد ألقت القبض على الممثلة الأمريكية جين فوندا، أمس الجمعة، خلال مشاركتها في تظاهرات أمام مبنى الكابيتول الأمريكي (الكونجرس) للاحتجاج على التغير المناخي وظاهرة الاحتباس الحراري، ومطالبتها باتخاذ إجراءات لحماية البيئة.
إلى متى يستمر تراجع أسعار الذهب في مصر؟.. البرلمان يجيب
شهدت سوق الذهب خلال الأيام القليلة الماضية حالة من التقلب بين زيادة أسعاره وانخفاضه، فى ظل الحرب التجارية الدائرة بين الصين وأمريكا، حيث شهد سعر الذهب انخفاضا يتراوح بين 10 و14 جنيها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وتراوح سعر الجرام عيار 21 في بداية تعاملات الأسبوع عند مستوى 690 جنيها مختتما الأسبوع أمس الجمعة متراوحا بين 676 و680 جنيها.
4 قتلى و3 مصابين في إطلاق نار بـ نيويورك
أفادت صحيفة "نيويورك ديلي تايمز" الأمريكية بسقوط 4 قتلى و3 مصابين على الأقل في إطلاق نار داخل ناد اجتماعي في مدينة بروكلين بولاية نيويورك.