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فن

محمد عساف يشعل مسرح مدينة رالي بالولايات المتحدة الأمريكية.. فيديو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 05:04 م
صدى البلد
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قسم الفن
نشر الفنان الفلسطيني محمد عساف فيديو من حفلته أمس بمدينة "رالي" في الولايات الامريكية علي صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" .
و علق "عساف" علي الفيديو قائلا: " يوم امس من الحفل الرابع في مدينة "رالي" بولاية كارولينا الشمالية ضمن جولة امريكا".

يذكر أن محمد عساف، فاز ببرنامج اكتشاف المواهب "ارب ايدول" الموسم الثاني في عام 2013 وبعد الفوز تم أول طرح ألبوم له بعنوان "الغربة" في نفس العام.

تميز محمد عساف في غناء الأغاني الوطنية لأنه كان يحبها منذ الصغر علي حسب حديثه في أحد اللقاءات التلفزيونية.

أحدث أعماله أغنية بعنوان "بصراحه" تم طرحها في العام الجاري وحققت نجاحا ملحوظا وحصدت أكثر من 14 مليون مشاهدة على "يوتيوب". 

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