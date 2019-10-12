عاملين حاجة مختلفة.. تامر حسين يهنئ عمرو مصطفي علي أحدث ألبوماته

هنأ الشاعر تامر حسين الفنان عمرو مصطفي علي احدث البوماته "لعبت مع الاسد" الذي تم طرحه امس من انتاج المستشار تركي آل الشيخ.



وكتب تامر حسين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "مبروك لاخواتي صديق العمر الفنان عمرو مصطفي وسيادة المستشار تركي آل الشيخ علي مشروعكم الفني والالبوم الجديد وبالتوفيق والنجاح واثق انكم عاملين حاجة مختلفة".



كان الفنان عمرو مصطفى طرح ألبومه الجديد "لعبت مع الأسد"، والذي يتضمن 10 أغانِ ليعود عمرو مرة أخرى إلى الغناء بعد تقديمه العديد من الألحان الناجحة.



ويتضمن الألبوم 10 أغانِ، جميعهم من كلمات تركي آل الشيخ، وهم :" هتوحشنا"، و"سلمى"، و"أسمع الكلام"، و"غدارة"، و"أسطورة"، و"مفيش غيري"، و"أسيب ماتسابش"، و"مايهمنيش"، و"جاحدة"، و"لعبت مع الأسد".



وقام عمرو مصطفى، بتسجيل جميع أغاني الألبوم في أمستردام، كما تعاون مع عدد من الموزعين الأجانب، ولحن كل أغاني الألبوم بنفسه.