إحباط تهريب 51 ألف يورو مع مسافر مصرى قادم من إيطاليا

تمكنت الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة حسن السيد مدير إدارة الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبى تخالف قانون البنك المركزي مع راكب مصري قادم من إيطاليا.



وقالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء الإجراءات تفتيش ركاب رحلة خطوط طيران إيطاليا على رحلة شركة إير إيطاليا رقم 803 القادمة من إيطاليا إشتبه عمرو العميرى مأمور الجمرك فى أحد الركاب المصريين القادمين حيث بدت عليه علامات القلق والارتباك، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 51 ألف يورو مخفاة بين طيات الملابس .



تم تشكيل لجنة للعد والتحريز مكونة من حسن حمدى وعبدالقوى عزوز مأمورى الحركة، قرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات .