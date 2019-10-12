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مرأة

في عمر الرابعة والستين.. يسرا بـ إطلالة شبابية مع جميلة عوض

السبت 12/أكتوبر/2019 - 04:32 م
يسرا
يسرا
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رنا عصمت
نشرت الفنانة جميلة عوض مجموعة من الصور لها عبر حسابها الشخصي علي موقع الصور والفيديوهات إنستجرام برفقة الفنانة يسرا، وتألقتا بإطلالة جذابة وناعمة.

وظهرت الفنانة يسرا بإطلالة شبابية، مرتدية جمبسوت ستان باللون الازرق المشجر،مكشوف الكتفين " اوف شولدر"، وهو ما جعل إطلالتها شبابية، واعتمدت على وضع المكياج الذي أبرز ملامح جمالها.

وتألقت جميلة عوض مع الفنانة يسرا، بإطلالة بسيطة مرتدية فستانا قصيرا ستان باللون الاخضر، وقامت برفع شعرها وعدم وضع المكياج الكثيف .

يذكر أن الفنانة يسرا من مواليد 10 مارس عام 1955 أى أن عمرها حاليا 64 سنة. 
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