لمدة 4 أسابيع.. مد عروض المتفائل لـ سامح حسين للمرة الثالثة على التوالي

قرر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح مد العرض المسرحي "المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومى التابعة للبيت الفني للمسرح ١٥ ليلة عرض، نظرا للنجاح الجماهيري الكبير الذى يشهده العرض منذ افتتاحه في يوليو الماضي، ليستمر العرض أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع فى تمام التاسعة مساء على المسرح القومى بالعتبة ولمدة ٤ أسابيع إضافية.



تدور أحداث "المتفائل" حول شخص حارب كل المشاكل و الأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول الى هدفه من خلال صفة التفاؤل.



عرض "المتفائل " بطولة سامح حسين، سهر الصايغ ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام .

