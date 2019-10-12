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رياضة

مصالحة الجماهير في لقاء القمة.. هل قرر الزمالك رحيل ميتشو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 04:35 م
ميتشو
ميتشو
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القسم الرياضى
نفى مجلس إدارة نادي الزمالك للصربي ميتشو المدير الفني للفريق ما أثير عن رحيله حال تحقيق نتيجة سلبية في مباراة القمة أمام الأهلي.

وأكد مجلس الزمالك للمدرب على ثقتهم الكاملة في قدراته وإمكانياته التدريبية وأن الحساب ليس بالقطعة ولكن بنهاية الموسم.

وأوضح مسئولو الزمالك للصربى ميتشو أنه يمتلك كل الصلاحيات داخل الجهاز الفني فيما يتعلق باستقدام أو رحيل أي عنصر وقاموا بتلبية طلباته بضم مدرب أحمال ومدرب حراس مرمى جديد رغم اكتمال الجهاز من البداية وهو ما يؤكد حسن نواياهم، وطلبوا منه تحقيق الفوز على الأهلي وتعويض الخسارة في مباراة السوبر المصري الأخيرة لمصالحة الجماهير في ظل الحساسية التي تتمتع بها مباريات القمة.
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