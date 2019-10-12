بـ الفورمال الأصفر.. رجاء الجداوي تبهر متابعيها

نشرت الفنانة رجاء الجداوي صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة فورمال وأنيقة.



وظهرت رجاء الجداوي بـ بليزر أصفر وبنطلون أسود وتوب أسود، وانتعلت حذاء أسود، ولم تتكلف فى وضع الميكب واكتفت بما يناسب إطلالتها اعتمدت على الألوان الترابية التي تناسب بشرتها البرونزية مع أحمر شفاه باللون الأحمر وطلاء أظافر باللون الأحمر.



واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة فتركت شعرها منسدلاً، واختارت إكسسورات ملائمة لإطلالتها فارتدت عقداً باللون الأسود مع أسورة رقيقة.



وإليكم الصور التى توضح تفاصيل إطلالتها..



