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أخبار العالم

لموقفهما ضد العدوان التركي.. قوات سوريا الديمقراطية تشكر مصر والسعودية

السبت 12/أكتوبر/2019 - 04:33 م
قوات سوريا الديمقراطية
قوات سوريا الديمقراطية
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رحيم يسري
أكدت قوات سوريا الديمقراطية أن العدوان التركي على شمال سوريا تسبب في نزوح 100 ألف من البلدات الحدودية.

وأعلنت "قسد" أن 300 قتيل سقطوا جراء العدوان التركي على شمال شرق سوريا، وفقا لقناة "العربية".

وشكرت قوات سوريا الديمقراطية جامعة الدول العربية والسعودية ومصر لموقفهم من العدوان التركي.

وأضافت أن 45 من قوات سوريا الديمقراطية قتلوا في اشتباكات مع القوات التركية.
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