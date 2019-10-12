حقيبة ظهر تنقذ طفلا من الموت بأعجوبة .. شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لطفل أثناء عبوره الطريق بعد خروجه من المدرسة أثناء إصطدامه بسياره كادت أن تنهي حياته .



ظهر في الفيديو الطفل الصغير أثناء عبوره الطريق ، وبينما كان يبحث عن أفضل إتجاه يعبر به الطريق في أمان جاءت سيارة مسرعة صدمت الصغير .



وأظهرت كاميرات المراقبة المثبته أعلى المحلات التجارية في الشارع ، لحظة إصطدام الطفل بالسيارة و نجاته بأعجوبة بسبب سقوطه فوق حقيبة ظهره على الأرض التي منعت اصطدام عموده الفقري بالأسفلت .