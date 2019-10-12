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منوعات

حقيبة ظهر تنقذ طفلا من الموت بأعجوبة .. شاهد

السبت 12/أكتوبر/2019 - 04:38 م
لحظة الإصطدام
لحظة الإصطدام
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مريم صليب
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لطفل أثناء عبوره الطريق بعد خروجه من المدرسة أثناء إصطدامه بسياره كادت أن تنهي حياته .

ظهر في الفيديو الطفل الصغير أثناء عبوره الطريق ، وبينما كان يبحث عن أفضل إتجاه يعبر به الطريق في أمان جاءت سيارة مسرعة صدمت الصغير .

وأظهرت كاميرات المراقبة المثبته أعلى المحلات التجارية في الشارع ، لحظة إصطدام الطفل بالسيارة و نجاته بأعجوبة بسبب سقوطه فوق حقيبة ظهره على الأرض التي منعت اصطدام عموده الفقري بالأسفلت .
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