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برلمان

أمانة المرأة بمستقبل وطن تنظم مبادرة معا لمواجهة السمنة

السبت 12/أكتوبر/2019 - 04:29 م
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
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ماجدة بدوي و عبد الرحمن سرحان
تنظم أمانة المرأة بحزب مستقبل الوطن، بالتعاون مع أمانة شرق مدينة نصر مبادرة "معا لمواجهة السمنة"، غدا الأحد 13 أكتوبر في تمام الثالثة ظهرا.

وتأتي المبادرة بحضور ومشاركة أ.د بهاء ناجي خبير علاج السمنة والرشاقة حيث يلقى محاضرة توعوية يعقبها كشف مجاني على عدد كبير من الحالات النساء والاطفال على مدار اليوم.

وتقام المبادرة بمقر حزب مستقبل وطن في السراج مول مبنى ٣ مدخل ٤ الدور ٨..استجابة لدعوة سيادة الرئيس لمواجهة هذا العرض.
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