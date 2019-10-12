انطلاق كأس أسرة من أجل مصر بجامعة عين شمس

انطلق صباح اليوم مسابقة " كأس من أجل مصر ٤" والتى تنظمها أسرة من أجل مصر المركزية برعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و أشراف الدكتور تامر راضي رائد الأسرة و مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون القطاع و طارق احمد مدير عام رعاية شباب الجامعة أحمد خالد منسق الأسرة و الطالب أشرف خالد رئيس إتحاد طلاب الجامعة و الطالب عمرو محمد أخ اكبر الأسرة.



يقام الكأس في كرة القدم الخماسية على ملاعب كليتى التجارة والصيدلة، ويستمر حتى الخميس القادم ١٧ من أكتوبر ويشارك به ١٢٨ فريقا من طلاب مختلف كليات الجامعة ويتم منح الثلاث مراكز الأولى جوائر مالية و ميداليات.