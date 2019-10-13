أباريق حول الجمر .. حكاية الجبنة أشهر مشروب في مقاهي حلايب وشلاتين .. تفاصيل

المقهى في حلايب وشلاتين جزء من شخصية المكان وثقافته، وهو عبارة بناء خشبي في الغالب، يجلس رواده على الأرض، وفي أحد الزوايا يجلس عامل المقهى قبالة موقد كبير من الفحم المشتعل عليه عدد من أباريق الشاي المصنوعة من الألومنيوم تجاور في جلستها المعهودة على الجمر إناء الجَبَنة الشهير.



وقال الحسن البشارى: لا تشتهر المقاهي الشعبية في حلايب وشلاتين بتقديم الشاي كما هي العادة، ولكن شهرة المقهى هنا، حسب مذاق الجَبَنة الذي تقدمه لزبائنها، ويوصي الناس بعضهم بالذهاب إلى المقهى الفلاني لإنها رائدة عن البقية في صناعة الجَبَنة، وهذا يدل على أهمية هذا المشروب ومكانته.



وأضاف شاذلى عمر أحد مشايخ العبابدة أن زائري المنطقة يحرصون على الذهاب إلى المقهى لتذوق هذا المشروب الذي يختلف مذاقه في حلايب وشلاتين عن أي مكان آخر، ليس فقط لحسن صناعته، ولكن لأن الجَبَنة عمومًا تعشق التفاصيل شربها وسط أهلها يضيف إلى جمالها ونكهتها.



وأشار عمر أن مشروب الجبنه من خلال عملية التحميص اليدوي للبن الأخضر، عن طريق قليه داخل إناء مصنوع من الفخار، حتى يتحول لون البن الأحمر إلى بنى غامق" وبعد تجهيز الخلطة يتم طحنها وترفع على نار الفحم وبعد ذلك يضاف إليها القليل من السكر ثم يقدم المشروب داخل فناجين صغيرة .