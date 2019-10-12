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أخبار العالم

أردوغان يناقض نفسه.. تركيا تكشف خططها للتعامل مع عناصر داعش

السبت 12/أكتوبر/2019 - 04:39 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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وكالات
كشفت تركيا، اليوم السبت، عن مخططاتها للتعامل مع تنظيم داعش الإرهابي.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية، في بيان، أنها مستعدة للعمل مع المنظمات الدولية والدول التي ينتمى إليها عناصر داعش الأجانب في إعادة تأهيل زوجاتهم وأطفالهم غير المتورطين في جرائم.

وأشار البيان إلى أن "في هذه المرحلة سنبقى على عناصر داعش وأسرهم التي تتولى تركيا احتجازهم في المناطق السورية".

وفي وقت سابق، قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب إن المقاتلين الإرهابين الأجانب في صفوف "داعش" وقوات سوريا الديمقراطية يشكلون تحديًا كبيرًا بالنسبة لنا جميعًا ولا يمكن وضع العبء بكامله على عاتق بضعة بلدان.

وأضاف شنطوب "على البلدان المصدرة للمقاتلين الإرهابيين استلام مواطنيهم من المنطقة ومحاكمتهم وإعادة تأهيلهم".

وأشار رئيس البرلمان التركي أن عملية "نبع السلام" ستدعم الجهود الدولية الرامية إلى تسهيل عودة السوريين المهجرين إلى مواطنهم أو إلى الأماكن التي يرغبون العودة إليها بطريقة آمنة وطوعية ووفقًا لقواعد القانون الدولي وبالتنسيق مع المؤسسات الأممية المعنية

ونوه أن تركيا تواصل حربها بشكل متزامن مع أكثر من تنظيم إرهابي وهم "داعش"، و"القاعدة"، و"هيئة تحرير الشام"، و قوات سوريا الديمقراطية، وحركة خدمة التي يتزعمها الداعية الديني فتح الله جولن.
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