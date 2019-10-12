العيلة الاورانج.. زوجة تامر هجرس تخطف الأضواء من ابنتها بـ جمالها

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، صورة للفنان تامر هجرس برفقة زوجته وابنته وهم بإطلالة رياضية.



وظهرت زوجة تامر هجرس وابنته بإطلالة رياضية شبابية، جعلت الجمهور يتساءل وهو في حيرة من أمره من الابنة ومن الزوجة لصغر سن الزوجة ورشاقة قوامها، وجاءت أبرز التعليقات على الصورة: "العيلة الاورانج".



وتألقت زوجة الفنان تامر هجرس، بإطلالة رياضية انيقة ابرزت رشاقتها وقوامها، وظهرت ابنتها بإطلالة رياضية ايضا تكشف عن جمالها وبساطتها.