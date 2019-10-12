Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

العيلة الاورانج.. زوجة تامر هجرس تخطف الأضواء من ابنتها بـ جمالها

السبت 12/أكتوبر/2019 - 05:10 م
تامر هجرس مع زوجته
تامر هجرس مع زوجته وابنته
Advertisements
رنا عصمت
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، صورة للفنان تامر هجرس برفقة زوجته وابنته وهم بإطلالة رياضية.

وظهرت زوجة تامر هجرس وابنته بإطلالة رياضية شبابية، جعلت الجمهور يتساءل وهو في حيرة من أمره من الابنة ومن الزوجة لصغر سن الزوجة ورشاقة قوامها، وجاءت أبرز التعليقات على الصورة: "العيلة الاورانج".

وتألقت زوجة الفنان تامر هجرس، بإطلالة رياضية انيقة ابرزت رشاقتها وقوامها، وظهرت ابنتها بإطلالة رياضية ايضا تكشف عن جمالها وبساطتها.
العيلة الاورانج.. زوجة تامر هجرس تخطف الأضواء من ابنتها بـ جمالها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيحلووا بعد الطلاق .. نجمات ازددنا جمالا بعد الانفصال.. من كانت الأجمل؟

زوجة تامر هجرس بـ فستان لامع بحفل افتتاح مهرجان الجونة

ليلى علوى بإطلالة شبابية.. والجمهور: القمر الصغير

البكرية.. شقيقة حلا وهنا شيحة تخطف الأنظار فى الجونة.. والجمهور: أحلى واحدة

بـ إطلالة أنثوية.. خطيبة تامر عاشور تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاهد.. إطلالة نسرين إمام برفقة دينا الشربيني من عيد ميلاد عمرو دياب

ترشيحاتنا

فضيحة في قنا.. مدير مدرسة حاصل على دبلوم

فستان مشجر وباقة ورد.. جوهرة تخطف الأنظار بـ إطلالة جريئة.. شاهد

كيف تقضى يومك فى طاعة الله؟.. تعرف على 10 خطوات

أحمد أبو الغيط يعلق على تحفظ قطر والصومال على مشروع جامعة الدول العربية بشأن سوريا

الكشف عن تويوتا ميراي 2021 الاختبارية تمهيدًا للموديل الإنتاجي الهيدروجيني .. صور

بعد تراجعه 14 جنيها.. توقعات بعودة ارتفاع أسعار الذهب في هذا الموعد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العيلة الاورانج.. زوجة تامر هجرس تخطف الأضواء من ابنتها بـ جمالها

مظاهرات ضخمة في ألمانيا ضد الاحتلال التركي لـ سوريا.. صور

بـ جيب قصيرة.. إنجى المقدم تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية