أهالى المنيب: تعبنا من انقطاع المياه وانتشار المباني المخالفة

بعث حسن احمد أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انقطاع المياه المستمر بالمنيب بمحافظة الجيزة.



اوضح حسن ان منطقة المنيب التابعة لمحافظة الجيزة تحديدا شارع محمود رجب المتفرع من حسن النحاس تعانى من الانقطاع المستمر لمياه الشرب ما لا يوفر حياة ادمية لسكان الحى ،مشيرا الى انتشار العمارات المخالفة بالشارع يعرض حياة الأهالي للخطر.



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