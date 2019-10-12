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بين الناس

أهالى المنيب: تعبنا من انقطاع المياه وانتشار المباني المخالفة

السبت 12/أكتوبر/2019 - 06:13 م
انقطاع مياه
انقطاع مياه
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كريم ناصر
بعث حسن احمد أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انقطاع المياه المستمر بالمنيب بمحافظة الجيزة.

اوضح حسن ان منطقة المنيب التابعة لمحافظة الجيزة تحديدا شارع محمود رجب المتفرع من حسن النحاس  تعانى من الانقطاع المستمر لمياه الشرب ما لا يوفر حياة ادمية لسكان الحى ،مشيرا الى انتشار العمارات المخالفة بالشارع يعرض حياة الأهالي للخطر.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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