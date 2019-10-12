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محافظات

دفرية ومحلة أبوعلى في نهائي دوري مستقبل وطن بكفر الشيخ.. صور

السبت 12/أكتوبر/2019 - 05:19 م
دفرية ومحلة أبوعلى
دفرية ومحلة أبوعلى في نهائي دوري مستقبل وطن بكفر الشيخ.. صور
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محمود زيدان
صعد فريقا دفرية بأمانة مركز كفر الشيخ ومحلة أبو على بأمانة مركز دسوق للمباراة النهائية لدوري مستقبل وطن الخماسي لكرة القدم بكفر الشيخ الذى يقام تحت رعاية المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب.

وأقيمت مباراتا الدور قبل النهائي، اليوم السبت بالصالة المغطاة باستاد كفر الشيخ تحت إشراف المهندس فوزى الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم بالمحافظة بالتنسيق بين أمانتي العمل الجماهيري والشباب.

وصعد فريق دفرية بعد فوزه الكاسح على إصلاح شالما بخمسة أهداف مقابل لا شيء كما صعد فريق محلة أبو على للمباراة النهائية بعد فوزه على أبو خليل بهدفين لهدف، وأقيمت 4 مباريات أسفرت عن فوز فريق أبو خليل أمانة مركز الحامول على فريق أبوريا أمانة الرياض4/1 وفوز فريق محلة أبو علي أمانة مركز دسوق على فريق إسحاقة أمانة مركز كفر الشيخ 3/2 بضربات الترجيح.

كما فاز فريق إصلاح شالما أمانة سيدى سالم على فريق خاطر أمانة مركز بيلا 5/4 وفاز فريق دفرية أمانة مركز كفر الشيخ على فريق بريدعة أمانة مركز مطوبس 3/2 وأسفرت قرعة الدور قبل النهائي عن لقاء محلة أبو على مع أبو خليل ودفرية مع إصلاح شالما واليوم صعد محلة أبوعلى ودفرية للمباراة النهائية التى ستقام فى موعد لاحق.
دفرية ومحلة أبوعلى في نهائي دوري مستقبل وطن بكفر الشيخ.. صور
دفرية ومحلة أبوعلى في نهائي دوري مستقبل وطن بكفر الشيخ.. صور
دفرية ومحلة أبوعلى في نهائي دوري مستقبل وطن بكفر الشيخ.. صور
دفرية ومحلة أبوعلى في نهائي دوري مستقبل وطن بكفر الشيخ.. صور
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