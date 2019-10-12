دفرية ومحلة أبوعلى في نهائي دوري مستقبل وطن بكفر الشيخ.. صور

صعد فريقا دفرية بأمانة مركز كفر الشيخ ومحلة أبو على بأمانة مركز دسوق للمباراة النهائية لدوري مستقبل وطن الخماسي لكرة القدم بكفر الشيخ الذى يقام تحت رعاية المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب.





وأقيمت مباراتا الدور قبل النهائي، اليوم السبت بالصالة المغطاة باستاد كفر الشيخ تحت إشراف المهندس فوزى الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم بالمحافظة بالتنسيق بين أمانتي العمل الجماهيري والشباب.





وصعد فريق دفرية بعد فوزه الكاسح على إصلاح شالما بخمسة أهداف مقابل لا شيء كما صعد فريق محلة أبو على للمباراة النهائية بعد فوزه على أبو خليل بهدفين لهدف، وأقيمت 4 مباريات أسفرت عن فوز فريق أبو خليل أمانة مركز الحامول على فريق أبوريا أمانة الرياض4/1 وفوز فريق محلة أبو علي أمانة مركز دسوق على فريق إسحاقة أمانة مركز كفر الشيخ 3/2 بضربات الترجيح.



