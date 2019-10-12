نانسي عجرم تطير إلى لبنان بعد إحياء حفلين فى التجمع والمنصورة

أحيت الفنانة نانسي عجرم حفلين غنائيين في مصر، الأول في القاهرة بإحد فنادق التجمع الخامس،و الحفل الثاني مساء أمس الجمعة في جامعة الدلتا بالمنصورة.



و حققت نانسي نجاحت كبيرا حيث شهد الحفلين إقبال جماهيري ضخم، وقامت بغناء العديد من أبرز الأغاني الخاصة بها منها :"بدنا نولع الجو"، و"ومعاك"، و"لو سألتك أنت مصري"، و"الدنيا حلوة"، "احساس جديد"، و"اه ونص" ، و"اطبطب وادلع" وغيرها من الأغاني.



يذكر أن أخر أعمال الفنانة نانسي عجرم فيديو كليب أغنية "الحب زي الوتر" والتي طرحتها منذ 8 أشهر عبر القناه الرسمية لها على موقع "اليوتيوب".