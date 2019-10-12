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فن

نانسي عجرم تطير إلى لبنان بعد إحياء حفلين فى التجمع والمنصورة

السبت 12/أكتوبر/2019 - 05:26 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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آيه عاطف
أحيت الفنانة نانسي عجرم حفلين غنائيين في مصر، الأول في القاهرة بإحد فنادق التجمع الخامس،و الحفل الثاني مساء أمس الجمعة في جامعة الدلتا بالمنصورة.

و حققت نانسي نجاحت كبيرا حيث شهد الحفلين إقبال جماهيري ضخم، وقامت بغناء العديد من أبرز الأغاني الخاصة بها منها :"بدنا نولع الجو"، و"ومعاك"، و"لو سألتك أنت مصري"، و"الدنيا حلوة"، "احساس جديد"، و"اه ونص" ، و"اطبطب وادلع" وغيرها من الأغاني.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة نانسي عجرم فيديو كليب أغنية "الحب زي الوتر" والتي طرحتها منذ 8 أشهر عبر القناه الرسمية لها على موقع "اليوتيوب".
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