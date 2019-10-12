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أخبار العالم

بوساطة أو بدونها.. الخارجية الإيرانية: مستعدون لمحادثات مع السعودية

السبت 12/أكتوبر/2019 - 05:03 م
وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني
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رويترز
قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، قبل زيارة من المقرر أن يقوم بها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لإيران إن طهران مستعدة لإجراء محادثات مع السعودية سواء عبر وسيط أو بدونه.

وردا على سؤال عن تقارير أفادت بأن عمران الذي من المقرر أن يصل إلى إيران خلال ساعات قد يحاول التوسط بين طهران والسعودية، قال عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية "لا علم لدي عن أي وساطة".

ونقلت هيئة الإذاعة الإيرانية عن موسوي قوله "لقد أعلنت إيران أنها مستعدة دائما، عبر وسيط أو بدونه، لإجراء محادثات مع جيرانها بما في ذلك السعودية لإزالة أي سوء فهم".

كان وزير الخارجية الإيراني قد أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده مستعدة لمناقشة القضايا الإقليمية مع السعودية.

وأنحت السعودية، التي تخوض ضد إيران عدة حروب بالوكالة في المنطقة، باللائمة على طهران في الهجمات على منشأتي نفط سعوديتين في 14 سبتمبر الماضي، وهو اتهام نفته إيران. وتقول المملكة إنها تفضل الحل السياسي على العسكري.
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