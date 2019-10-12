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منوعات

دون حراسة.. رئيس وزراء الهند يجمع القمامة بنفسه.. فيديو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 05:12 م
رئيس وزراء الهند
رئيس وزراء الهند أثناء جمعه للقمامة
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي أثناء سيره على أحد الشواطئ الهندية حافي القدمين ويجمع القمامة.

أظهر الفيديو مشاركة رئيس الوزراء في حملة التوعية بأهمية المحافظة على البيئة النظيفة، خاصة بعد امتلاء الشواطئ الهندية بمخلفات البلاستيك. 

أثنى رواد فيس بوك على رئيس الوزراء بسبب تصرفه النبيل، حيث إنه كان يمسك كيسا كبيرا من البلاستيك يجمع فيه القمامة حاملاً إياه على ظهره و وضعه في صندوق القمامة. 

ويُعد انتشار القمامة تحديًا كبيرًا أمام الهند، التي يبلغ إنتاجها اليومي من النفايات البلاستيكية وحدها نحو 15 مليون كيلوجرام.














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