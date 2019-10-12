إماراتية ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة عالميا في تعزيز الابتكار الحكومي

وقع اختيار منصة التطوير الحكومي العالمية «إيه بوليتكال» على السيدة الاماراتية، هدى الهاشمي، مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ضمن قائمة أكثر 100 شخصية عالمية مؤثرة في مجالات الحكومة الرقمية؛ لدورها في تعزيز بيئة الابتكار في العمل الحكومي.



وأشار موقع المنصة العالمية، وفقا لما نشرته صحيفة الإمارات اليوم، اليوم السبت، إلى أن اختيار هدى الهاشمي؛ لكونها أحد الموظفين الأوائل في الحكومة الإماراتية المسئولين عن متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للابتكار، والتي تهدف لتعزيز الابتكار في جميع مجالات العمل الحكومي، فضلا عن عضويتها ودورها في تحقيق أهداف مجلس التوازن بين الجنسين.



وتعتبر «الهاشمي» المسؤولة الحكومية العربية الوحيدة التي تم اختيارها لهذه القائمة، في تأكيد للدور المهم لدولة الإمارات في بناء حكومة المستقبل، وموقعها المتقدم بين دول العالم في تعزيز بيئة الابتكار وتحفيز الكفاءات والقدرات لتحقيق النقلة المطلوبة إلى مرحلة الحكومة الرقمية.



وجاءت اختيار هدى الهاشمي من بين الشخصيات الـ100 الأكثر تأثيرا من بين مئات المرشحين من 160 دولة، وفقا لـ معايير علمية وأكاديمية.



وتشمل منصة «إيه بوليتكال» جميع المسؤولين الحكوميين والخبراء والمبتكرين والمهتمين بتطوير الجيل المقبل من الحكومات حول العالم، وتهدف لإحداث حراك رقمي عالمي وتعزيز الوعي بالحكومة الذكية؛ بالتعريف بالمنجزات التي حققتها الحكومات في ابتكار وتطوير وسائل ذكية سهلة تركز على احتياجات المجتمع.