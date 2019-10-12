موقف مغاير للجميع.. قطر تخون العرب من أجل عيون أردوغان

كعادتها في مخالفة العرب ودعم الفوضى بالمنطقة، تحفظت قطر على بيان جامعة الدول العربية الذي يدين العدوان التركي على سوريا، دعما لحليفها في نشر الإرهاب بالمنطقة رجب طيب أردوغان.



وأدان وزراء الخارجية العرب العدوان التركي على سوريا، مشيرين إلى أنه "سيتم النظر في اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية وسياحية فيما يتعلق بالتعاون مع تركيا"،



ودعا الوزراء العرب إلى استعادة سوريا دورها في المنظومة العربية.



وأكد البيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية، لبحث العدوان التركي على سوريا، السبت، على أهمية الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، وشدد على كافة قراراته حول الحل السياسي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية وإنهاء معاناة أبناء الشعب السوري.



فيما تحفظت قطر على البيان الختامي للوزراء العرب، الذي طالب بوقف العدوان وانسحاب تركيا الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي السورية، والتأكيد على أن هذا العدوان على سوريا يمثل الحلقة الأحدث من التدخلات التركية والاعتداءات المتكررة وغير المقبولة على سيادة دول أعضاء في جامعة الدول العربية.



كانت قطر أعلنت دعمها للعدوان التركي على سوريا عقب اتصال هاتفي بين أمير قطر تميم بن حمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.