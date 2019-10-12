كيفية نشر الأبحاث العلمية بالمجلات الدولية في ورشة عمل بتجارة شمس

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية التجارة جامعة عين شمس وزشة عمل بعنوان كيفية نشر الابحاث العلمية بالمجلات الدولية بالتعاون مع مجموعة اميرالد للنشر.



وتعقد الورشة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة وذلك غدا الأحد الموافق ١٣ اكتوبر في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بقاعة الدكتور علي لطفي بالكلية.



وأكدت الدكتورة هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ان ورشة العمل تتضمن عدة محاور منها اهمية النشر، كيفية اختيار المجلة العلمية الصحيحة، كيفية تصميم واعداد الورقة البحثية، اخلاقيات النشر، اجراءات النشر والمراجعة وايضا النشر والترقيات.