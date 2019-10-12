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حوادث

تعرف على جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين.. فيديو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 05:27 م
أجهزة وزارة الداخلية
أجهزة وزارة الداخلية
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كتب محمد صبرى
قامت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات بكافة المحافظات كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقًا وقطاع الأمن المركزى .. حيث أسفرت جهودها خلال أسبوع..عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة ، وضبط الخارجين على القانون ، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء ، وإحكام السيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.
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