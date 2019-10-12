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رياضة

غياب المساجد لم يمنعهم.. صحيفة ماركا تتغنى بمنتخب المغرب بسبب الصلاة.. صور

السبت 12/أكتوبر/2019 - 05:20 م
صلاة منتخب المغرب
صلاة منتخب المغرب
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محمد السعيد
سلطت صحيفة ماركا الإسبانية، الضوء على طريقة صلاة المنتخب المغربي، خلال تواجده في بطولة كأس "دانون" الدولية للبراعم، التي تقام حاليا، في مدينة برشلونة الإسبانية.

وقالت الصحيفة الإسبانية، في تقرير نشرته: "في تمام الثالثة إلا ربع عصرا في اليوم الأول من بطولة دانون، خيم الصمت على أنحاء المكان، ليفاجئ عشرات الصحفيين والمشاركين في البطولة، بتوجه منتخب المغرب نحو القبلة، لتأدية أحد الفروض الخمسة".

وأضافت الصحيفة: "غياب المساجد في مجمع سالو الرياضي، لم يمنع منتخبات المغرب ومصر وتركيا وتونس، من أداء الفروض الخمسة".

واختتم: "كرة القدم دائما ما تعلم اللاعبيين المساواة والاحترام بين جميع الديانات والثقافات والوفاء بالقيم مثل المنافسة الشريفة".
غياب المساجد لم يمنعهم.. صحيفة ماركا تتغنى بمنتخب المغرب بسبب الصلاة.. صور
غياب المساجد لم يمنعهم.. صحيفة ماركا تتغنى بمنتخب المغرب بسبب الصلاة.. صور
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